高級時計ブランド「パルミジャーニ・フルリエ」が、銀座中央通りにアジア唯一の独立型路面店「パルミジャーニ・フルリエ ブティック銀座」をオープンする。営業開始日は8月28日。 【画像をもっと見る】 同店舗は、地上2階で構成。スイスを拠点に世界的に活躍するデザインスタジオ「アトリエOi」が店舗デザインを手掛け、創業者ミシェル・パルミジャーニのヴィジョン、メゾンの職人技術、芸術性、革新性を五感で体験できる空間