スマイルズが展開するリサイクルセレクトショップ「パスザバトン（PASS THE BATON）」が、アパレル企業のデッドストックTシャツを集めたイベント「ニュータウンクラブ（NEW ‘T’OWN CLUB）」の第2弾をニュウマン新宿で開催する。期間は8月15日から21日まで。 【画像をもっと見る】 同イベントは、昨年パスザバトンの蚤の市「PASS THE BATON MARKET Vol.16」内で第1回を開催。好評を受け、独立した企画として実施が決定した。