9月に放送されるスペシャルドラマ『放課後カルテ2025秋（日本テレビ系）で主人公の小児科医・牧野を演じる松下洸平より、クランクインコメントが到着した。【写真】松下洸平、結婚発表後初の公の場 “幼稚園児サイズ”のネクタイに「和みました」クランクインの場となったのは、牧野が勤める病院の小児科にやってきたある少女に向き合うシーン。クランクインを迎えて松下は「最初のシーンでは『牧野先生ってどんな喋り方だっ