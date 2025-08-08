「トム フォード ビューティ（TOM FORD BEAUTY）」が、「プライベート ブレンド」コレクションから新作フレグランス「ウード・ヴォヤージュ オード パルファム スプレィ」（30mL 2万8380円、50mL 4万1030円）を発売する。あわせて、エキゾチックな「ウード・ウッド」の香りのバス＆ボディコレクションが登場。香水は、8月10日から25日までの期間@cosme SHOPPINGが開催する「@ cosme SHOPPING FRAGRANCE FESTA」で、バス＆ボディ