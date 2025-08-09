タレントの平山あやが8日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の速水もこみちと撮影した2ショットに絶賛が集まっている。【写真】結婚6周年、美男美女の仲良し夫婦ショット平山は「今年もやってきた８月８日」「これからもありがとう」とつづり、速水との2ショット写真を投稿。この日は2人の結婚記念日で、写真にはサングラスをかけたカッコいい速水に平山が寄り添う仲睦まじい様子が収められていた。この投稿にファンか