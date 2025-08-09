高橋海人（King ＆ Prince）と中村倫也がダブル主演するドラマ『DOPE麻薬取締部特捜課』（TBS系／毎週金曜22時）の第6話が8日に放送され、主人公・才木（高橋）が新たな能力に目覚めると、ネット上には「うぉぉぉぉ新しい力きた」「凄すぎる」「鳥肌立った…」などの反響が寄せられた。【写真】陣内（中村倫也）を追うことになった才木（高橋海人）と綿貫（新木優子）ニコラス（フェルナンデス直行）が潜入捜査官だとバレた