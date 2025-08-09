歌手の倖田來未（42）が8日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、夫で「BACK-ON」のギタリスト・KENJI03（40）の快挙を祝福た。KENJI03は、7日に米国の有名ギターブランド「PRS Guitars（ポール・リード・スミス・ギターズ）」のオフィシャルアーティストに就任した。倖田は「ぎゃーーー！おめでとうございまーす！」と祝福。KENJI03も指ハートの絵文字で妻に感謝した。倖田とKENJI03は11年に結婚。翌年に第1子