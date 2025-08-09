【ワシントン共同】ホワイトハウス高官は8日、日本への「相互関税」に関し、負担を軽減する特例措置を適用すると明らかにした。特例措置の適用は赤沢亮正経済再生担当相が説明していたが、米政府が認めたのは初めて。