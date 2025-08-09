神奈川県警本部神奈川県警は9日、遺体を集合住宅の床下に埋めたとして、死体遺棄容疑で、同県茅ケ崎市鶴が台、無職小椋亮容疑者（44）と、同市赤羽根、無職岡安唯容疑者（38）を逮捕した。2人と同居していた50代の男性が昨年5月ごろから行方不明になっており、県警は、この男性の可能性があるとみて身元の確認を進める。逮捕容疑は、共謀して昨年4月下旬ごろから同5月上旬ごろまでの間に死亡した被害者の遺体を、同5月上旬ごろ