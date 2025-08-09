大御所歌手の娘と孫がレアなショットを披露した。ＢＳ朝日「人生、歌がある」（土曜・午後７時）の公式インスタグラムに９日までに登場したのは、「俺ら東京さ行ぐだ」「雪國」などの大ヒットで知られる歌手の吉幾三と、娘で歌手のＫＵ（クー）、孫のＮｅｎｅ。９日放送回に出演することを伝え、「『親子三代繋（つな）ぐ歌』として吉幾三さん、長女のＫＵさん、そしてお孫さんのＮｅｎｅちゃんの３人の共演をお楽しみ頂きます