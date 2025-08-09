コスプレーヤーえなこ（31）が9日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。9月3日発売の新写真集の表紙を公開した。「集英社より9月3日(水)発売写真集『エピローグ』の表紙決定」と書き出し、「撮影地から衣装、写真など全部自分で決めました！やりたいことを詰め込んだ、集大成ともいえる写真集…絶対ゲットしてね」とつづった。表紙は海辺でビキニ姿で上半身には何も着用していない。胸部分を両腕と肘で隠している大胆な構図と