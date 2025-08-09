今日9日から12日(火)頃にかけて活動が活発な前線が次第に北上し、大雨のエリアが西日本から東日本へ広がるでしょう。九州から北陸を中心に警報級の大雨となる恐れがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。前線が次第に北上大気の状態が非常に不安定今日9日、前線が九州から本州の南岸沿いに延びています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっている所