これは現実か、それとも夢か。まるで眠りから覚めたばかりのように、その狭間を漂っている――。【画像】“壁ドン”“ラブホ宿泊”BLモチーフをちりばめながら…『鯨が消えた入り江』の場面写真をすべて見る日本でも大ヒットした香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』のテレンス・ラウが主演を務めた台湾映画『鯨が消えた入り江』は、そんな“うたかたの時間”をとらえた一作だ。◆◆◆盗作疑惑にみまわれた