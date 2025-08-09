タレントの重盛さと美（36）が8日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にゲスト出演。カフェで友人との会話に突然入ってきた人物の驚きの正体を明かした。酒ビンが止まった重盛は「あのーみなさんは、この人何者なんだろうって、よく分からない人で。でも実はスゴい人だったみたいな経験ってありますか?」と問いかけた。自身がスゴい人に出会ったのは「2年前ぐらいに友達とカフェでご飯食べてて。