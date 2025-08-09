皇位継承議論の盲点とは何か。皇室史に詳しい宗教学者の島田裕巳さんは「皇位継承をめぐる国会の論議において、天皇や皇族という“当事者”の意見を無視したままで果たしていいのだろうか」という――。■自分の人生を決められない理不尽さ自分の家をどうしていくのか。もしそれが、自分たち家族の意向で決められないとしたら、私たちは理不尽だと感じるに違いない。それが家のことではなく、自分自身の人生についても言えるとした