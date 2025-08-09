シンガー・ソングライターの加藤ミリヤが、9日までに自身のインスタグラムを更新。妊娠9ヶ月の“マタニティフォト”を公開した。【写真】美しく、神々しい…加藤ミリヤ、妊娠9ヶ月の衝撃の“マタニティフォト”加藤は、「The Mother and the Pearl」とコメントを添え、パールのアクセサリーをまとい、お腹の大きさがわかるモノクロの写真を投稿。「この妊婦生活は色々なマタニティフォトを撮りたいという創作願望が湧き上がっ