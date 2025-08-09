北海道釧路警察署は2025年8月8日午前9時40分ごろ、札幌市東区に住む派遣社員の34歳の男を窃盗の疑いで逮捕しました。警察によりますと男は2024年7月27日午前10時ごろから28日午前9時ごろにかけて、釧路市北大通にある仏壇店から55万円相当の仏壇1本を盗んだ疑いがもたれています。2024年7月28日に被害店舗の関係者から「店の商品が盗まれた」と警察に通報がありました。その後警察が店舗にある防犯カメラの映像を調べるとともに、