◆プロ・アマ交流戦巨人３軍０―０城西大＝９回＝（８日・ジャイアンツ球場）昨年４月の「左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術」（トミー・ジョン手術）から復帰した巨人の育成・代木大和投手（２１）が８日、３軍の城西大戦（Ｇ球場）に先発。６月中旬の実戦復帰後、最長となる３回を投げ、２安打無失点３奪三振と好投した。カーブ、ツーシーム、カットボールを織り交ぜ、最速１５１キロを計測した直球もカウント球、勝負球