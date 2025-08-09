◆新日本プロレス「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」（８日、横浜武道館）観衆２４４８新日本プロレスは８日、横浜武道館で「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」を行った。第４試合で８・１０高崎でＡブロック公式戦最終戦で戦う棚橋弘至とＥＶＩＬがタッグで前哨戦を行った。棚橋は村島克哉、ＥＶＩＬはディック東郷と組んだがゴング前にマイクを持つと棚橋へ「これが最後の『Ｇ１』だろ？いままでのことは抜きにして正々堂々、勝負し