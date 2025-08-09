Q. 「人工衛星」が地球に落ちてこないのはなぜ？地球をぐるぐる回る人工衛星。これは、なぜ地球に落ちてこないんだろう？気になる答えは……。※本稿は、左巻健男・井上貫之著『まいにち1つ、ワクワク発見！ 100日で理科にハマっちゃう「物理」のはなし』から一部を抜粋・編集したものです。A. 「落下しながら」地球を回っているからその秘密は、「第一宇宙速度」という速さにある。例えば、ボールを投げると重力によって落ちな