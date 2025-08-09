板倉滉【ベルリン共同】サッカーのオランダ1部リーグのアヤックスは8日、ドイツ1部のボルシアMGから日本代表DF板倉滉（28）を獲得したと発表した。2029年6月までの4年契約で、1年の延長オプション付き。神奈川県出身の板倉はJリーグの川崎や仙台でプレーし、フローニンゲン（オランダ）やシャルケ（ドイツ）を経て22年にボルシアMGに加入した。アヤックスは4度の欧州制覇を誇る強豪。24〜25年シーズンにリーグ2位となり、新シ