村上総務大臣はTBSのCS番組の収録で、参議院選挙の総括を終えた段階で自らの責任を明らかにするとしている自民党の森山幹事長について、続投が必要だという考えを示しました。村上誠一郎 総務大臣「私は、この難局を乗り切るまでは森山幹事長に頑張っていただきたい」村上氏は、自民・公明が衆参両院で少数与党となる中、野党とのパイプを持つ森山幹事長の手腕の重要性は増しており、続投が必要だという認識を強調した上で、