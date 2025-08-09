今年、EPSONツアーで戦っている伊藤二花。日本のプロテストにも挑戦し、順調に予選会を勝ち進んでいる。そんな伊藤が7月の「ハートフォードヘルスケア選手権」に出場した。 カットラインは自分の成績？伊藤二花、心境を笑顔で語る 同大会は、下部ツアーでは年間に4試合しかない４日間大会。３日間大会であれば金曜が初日で、土曜日に予選カット。予選落ちすれば日曜の1日のみが無職になるが、４