気象台は、午前6時8分に、大雨警報（土砂災害）を鶴岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山形県・鶴岡市に発表 9日06:08時点庄内では、9日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鶴岡市□大雨警報【発表】・土砂災害9日昼前にかけて警戒