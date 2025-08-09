長崎県佐世保市は8日、陸上自衛隊佐賀駐屯地（佐賀市）に配備された輸送機V22オスプレイが25〜29日の午前8時〜午後9時、佐世保市内の相浦駐屯地に飛来すると発表した。駐屯地から市基地政策局に連絡があった。オスプレイは暫定配備先だった千葉県の木更津駐屯地から順次、佐賀へ移駐しており、今月中旬までに全17機がそろう予定。配備後の相浦への飛来は初めて。佐世保市によると、期間中の具体的な日時や飛来数は知らされて