「活動が実って良かったねと言う人がいる。実ってなどいない。世界から核はなくなっていない」ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の代表委員を務める田中重光さんは、折に触れてこう語る。時に怒りをにじませるように、時に力なくこぼすように。その言葉は、長崎と広島の被爆者が核兵器廃絶に向けて歩んだ長い道のりと、いまだにたどり着かない現実を如実に表す。核兵器禁止条約が発効しても、