第107回全国高校野球選手権大会で、県代表の東海大熊本星翔（熊本市、2年ぶり4回目）は第6日第2試合に登場し、南北海道代表の北海（2年ぶり41回目）との初戦に臨む。雨天順延などなければ10日の予定。東海大熊本星翔の野仲義高監督、北海の平川敦監督に戦いのポイントなどを聞いた。（中野剛史）−相手チームの印象は。野仲投手の起用、打線の組み替え、いろいろな面で平川監督の経験が感じられる。堅実な野球をしている