成田空港出発カウンター（1986年4月7日、吉野純治撮影）【写真47枚】1970年代から現在までの「成田と羽田」をアナログ写真で振り返るこの頃しみじみと感じるのは「昭和は遠くなりにけり」ということだ。昭和最後の年1989（昭和64・平成元）年からすでに36年が過ぎ、当時を知らない世代も増えている。このほど、今年で設立130周年になる東洋経済新報社の写真部に保管されていた昭和の写真がデジタル化された。本連載では、そこに写