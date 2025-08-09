なぜ聞かぬなぜに届かぬ被爆者の叫びは一途「核の廃絶」元高校教諭で被爆者の六田正英さん（92）＝長崎県大村市＝は、平和への願いを込めた短歌を創作し、世に問い続けている。一方で「平和は自身で考えるもの」と語り、小学生や市民向けに平和授業の講師を務める。被爆80年の今夏は、例年よりも多く教壇に立つ。長崎市の瓊浦中1年だった12歳の時、現在の銭座小近くの自宅に帰り着いたところで被爆。家屋の下敷きになったが