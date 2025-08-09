お盆のだんらんになじみの味を−。長崎県南島原市深江町の結婚式場ザ・マーキーズホテル＆ウエディングは12〜15日、普段は取り扱いのないちゃんぽんをテイクアウトで提供する。毎年恒例の取り組みで、1杯（税込み800円）から注文に応じる。運営会社のウエディング石川によると、ちゃんぽん販売のきっかけは1961年に起きた火災。1887年の創業以来、「石川屋旅館」の屋号で営んでいた旅館が全焼した。失意の中、4代目に当たる石