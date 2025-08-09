長崎県松浦市は、同市初の国際交流員にモンゴル出身のムンフバヤル・サランゲレルさん（44）を採用した。任期は来年3月末まで。市は、元寇（げんこう）の1回目に当たる文永の役から750周年を迎えた昨年8月、合併前の旧鷹島町が友好交流していたウブルハンガイ県ホジルト郡との交流を再開。市の元寇関連施策への助言や市民へのモンゴル文化紹介などを担当する交流員を配置することにした。ムンフバヤルさんは、首都のウランバ