長崎県壱岐市郷ノ浦町の壱岐の島ホールで4日、刃物を持った不審者を取り押さえる訓練があった。市職員ら27人が参加し、壱岐署員の指導の下、実践形式でさすまたの使い方を学んだ。7月14日に市芦辺庁舎に70代の男が現れたことが訓練のきっかけ。男は刃渡り約11センチと約7センチの小刀2本を所持しており、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された。この日は、4人一組で不審者役の署員を押さえ込む訓練に臨んだ。窓口の職員が不審