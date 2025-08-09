長崎市坂本2丁目の山王神社で8日、被爆クスノキの傍らで平和について考える「鎮守の杜カフェ」が始まった。神社近くのレストラン「ひいらぎ」（同市浜口町）が出店し、収益の一部をクスノキの保全に充てる。10日まで。山王神社は、爆心地から南東約800メートルに位置し、被爆クスノキや、片方の柱だけが残った「一本柱の鳥居」といった被爆遺構で知られる。カフェは被爆80年の節目となる今年、参拝客らに平和について考えても