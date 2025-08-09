平和公園（長崎市松山町）内の「平和の泉」で8日、平和祈念式典で原爆犠牲者にささげる水の採水作業があった。市内の小中高生3人が「二度と争いが起こりませんように」との願いを込めて木おけに水をくんだ。祈念式典では、水を求めて亡くなった犠牲者の霊を慰めるため、市内5カ所でくんだ水を供える。平和の泉で採水したのは、長崎商高2年の栗原在さん（16）、三川中3年の大原哲生さん（14）、西北小6年の池田小百合さん（11）