JR九州ビルマネジメント（福岡市）は7日、管理運営する伊万里駅（佐賀県伊万里市）そばの商業施設の駐車場で、外灯が倒れたと発表した。けが人や車両への被害はないという。同社によると同日午前11時ごろ、施設のスタッフが発見した。外灯は鉄製で高さ4・5メートル、重さ約60キロだという。設置から21年が経過しており、経年劣化が原因とみている。昨年8月に点検した際は異常がなかったという。