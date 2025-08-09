第107回全国高校野球選手権大会で、県代表の佐賀北（佐賀市）は大会第5日の9日、第3試合で栃木県代表の青藍泰斗と初戦を戦う。佐賀北の本村祥次監督（31）、青藍泰斗の青山尚緯監督（27）に試合のポイントや意気込みを聞いた。（竹中謙輔）−相手校の印象は。本村エース左腕の永井竣也投手（3年）は、四死球が少なく直球でも変化球でも組み立てができる。何より内野の守備が素晴らしいという印象だ。青山エースの稲