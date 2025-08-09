佐賀県唐津市は8日、障害者自立支援の給付を巡って国と県の負担金返還を怠り、虚偽報告を重ねたとして、地方公務員法に基づき、30代の男性副主査を減給10分の1（2カ月）の懲戒処分とした。市によると副主査は、2021年度の国と県の負担金計57万5329円について、それぞれ今年6月上旬と5月末の期限までに返還しなかった。上司や県に対して「支払った」と虚偽の報告を繰り返したという。延滞金計2530円と負担金はすでに支払い済