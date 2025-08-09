佐賀市長選と同市議選（10月12日告示、同19日投開票）の立候補予定者説明会が8日、同市兵庫北3丁目のメートプラザ佐賀であった。市長選には再選を目指して立候補を表明している現職、坂井英隆氏（45）の陣営のみが出席した。市議選（定数36）には現職25人、新人20人の計45陣営が出席した。有権者数は18万8815人（7月2日現在、市選管調べ）。（竹中謙輔）