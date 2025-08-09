佐賀県の山口祥義知事は8日の定例記者会見で、整備方針が未定の九州新幹線西九州（長崎）ルートの新鳥栖−武雄温泉間を巡り、19日に長崎県とJR九州のトップとの意見交換を行うとした上で「問題が起きている北陸新幹線を題材にする」と説明した。3者の意見交換は昨年5月以来、2回目。西九州ルートを巡っては、2018年に国がフリーゲージトレイン（軌間可変電車）の開発を断念。国や長崎県、JR九州がフル規格整備を主張する一方、