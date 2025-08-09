佐賀県鳥栖市は8日、JR鳥栖駅に改札口を新設する方針を明らかにした。同駅は改札口が西側のみで、サッカーJ2サガン鳥栖の本拠地・駅前不動産スタジアムや約4千人が働く鳥栖商工団地などがある東側へのアクセス向上が長年の懸案だった。新しい改札口は線路をまたぐ歩道橋「虹の橋」に隣接する形で整備。ホームから改札口にアクセスできる跨線（こせん）橋や改札連絡通路も備えることで、西側の改札口を通らずに東側へ行くことがで