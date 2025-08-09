（写真：Dikushin／PIXTA）【画像】今後の20年間は「中年未婚男性激増時代」に突入する未婚男性というと。20代の若い独身男性をイメージしがちですが、それは昭和までの話です。国勢調査の長期推移によれば、1920年は20〜50代までの未婚男性のうち20代が占める割合は87％でした。それは戦後1970年代の第二次ベビーブーム期まで継続しますが、その後未婚の高年齢化が急速に進み、2020年時点では、20代の割合は41％まで低下します。