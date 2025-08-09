第107回全国高校野球選手権大会で、大分県代表の明豊（別府市、5年連続11回目）は9日の大会第5日第4試合で千葉県代表の市立船橋（3年ぶり7回目）と対戦する。明豊の川崎絢平監督、市立船橋の海上雄大監督に試合のポイントなどを聞いた。−相手の印象は。川崎レベルが高い千葉県を勝ち上がってきたチーム。技術面だけでなく、精神的な強さも持っている。下位も長打を打てる抜け目のない打線、能力の高い投手陣…。ここのと