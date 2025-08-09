女優の浅野ゆう子（65）が8日までにインスタグラムを更新。タレント松本明子（59）とのツーショットなどを公開した。浅野は「明治座舞台【ゲゲゲの鬼太郎2025】に妹あっこちゃん松本明子さんがいらしてくださいました」と、出演舞台に訪れた松本と顔を寄せ合うツーショットを披露した。また「サタプラうっかりファミリーの私の可愛い娘よし子山崎莞那ちゃんも来てくれました」とつづったほか「私のLIVEでキーボードを担当