歌手MISIA(47)が8日にインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて高野山奥之院へさい銭箱を奉納したことを報告した。MISIAは「本日、高野山奥之院・英霊殿へ、#MISIAが賽銭箱を奉納させていただきました。NHK特番の収録で訪れた際、戦没者を祀る英霊殿にお参りし、賽銭箱の老朽化に気づいたことがきっかけです」と報告し、奉納したさい銭箱の写真を投稿。さい銭箱には「世界平和」と記されている。続けて「戦後80年の節目を迎