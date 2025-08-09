FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌（26）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。私服ショットを公開した。鎮西は「とっぷす＠apc_parisすかーと＠sacaiofficial」と記し、トップスとスカートのブランドを紹介。カーディガンにミニスカートを合わせた、美脚が際立つコーディネートを披露した。この投稿にフォロワーからは「スタイル良すぎ」「さすがモデルさん！」「可愛すぎるし美脚すぎる」「オシャレで羨ましい...」「脚綺麗