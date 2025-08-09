俳優でM！LKの佐野勇斗（27）が8日、自身のインスタグラムを更新。「ドラゴンボール」孫悟空のコスプレ姿を投稿した。佐野は「オッス！オラハヤト！オラに元気をわけてくれぃー！！昔から大好きなアニメドラゴンボールの孫悟空さんになれました!」とつづり、孫悟空に扮（ふん）した姿でカメハメハや元気玉のポーズを決めた写真を公開した。さらに「昔からカメハメ派打つ練習してました。打てる人コメントください」とフォロワーに