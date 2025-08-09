声優で女優の平野綾（37）が8日までにインスタグラムを更新。浴衣姿を披露した。平野は「残暑お見舞い申し上げます。暦の上では早くも立秋を過ぎましたが、秋とは名ばかりの暑い日々が続いております」とフォロワーへあいさつをし、浴衣姿で猫を抱く姿を写真で投稿した。続けて「まだまだ暑い日が続くようです。ご無理のないよう、皆さまくれぐれもご自愛ください。またお会いできる日を心待ちにしております。みんな大好き。あ