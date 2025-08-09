元TBSアナウンサーの小林麻耶改め國光真耶（くにみつ・まや）さん（46）が9日までに自身のインスタグラムを更新。夫、國光吟氏（42）とのツーショットを公開した。「とても素敵な美容室に行ってきましたLINOA代表松浦さん、ゴルフで結んだ時にも■なカット、つるつるカラー、トリートメント有難うございます早速！『天使の輪が！！つるつるですね』と褒めてもらいました」（※■＝グッドの絵文字）と書き出した。続けて「松浦