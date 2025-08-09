元HKT48の女優兒玉遥（28）が8日までにインスタグラムを更新。新しいヘアスタイルを披露した。兒玉は「髪の毛のカラー暗めにしました天パで癖毛なので、年に3回ストレートかけてます」と明かし、ダークカラーに染めた、真っすぐヘアスタイルを公開した。さらに「最後の写真は私の5歳くらいの頃見て分かるように元々カーリーヘアなんです癖を上手に生かせたらおしゃれになりそうなんだけどね、、、」と、天然パーマだった頃の