時代を彩ったトップアイドル、松本伊代、早見優と、 “演歌の女王” 坂本冬美を結ぶのは……歌に命を捧げた太陽の子、本田美奈子．さん（享年38）だ。昭和の音楽シーンを振り返りながらの女子トークをお届け！ーー松本さんが『センチメンタル・ジャーニー』で、歌手デビューしたのは1981年。キャッチフレーズは……。松本「みんなの妹」です。坂本えっ!?そうなんですか。わたしは「トシちゃんの妹」だと思っていました。早見